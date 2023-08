Paquetá é investigado por violações de apostas e fica fora da convocação

O meia da seleção brasileira, Lucas Paquetá, de 25 anos, está sendo investigado pela federação inglesa de futebol (FA) por possíveis violações de apostas esportivas. Devido ao ocorrido, o Manchester City desistiu da contratação do jogador, que pertence ao West Ham, da Inglaterra. As informações são do jornal "Daily Mail".

De acordo com a publicação, federação inglesa apurou que familiares de Lucas Paquetá teriam apostado em uma partida em que o brasileiro esteve em campo. Recentemente, o atacante Ivan Toney, do Brentford, foi suspenso de todas as atividades do futebol por oito meses por infringir as regras no que diz respeito a apostas.

Lucas Paquetá estava na lista de contratações do Manchester City. O atual campeão europeu teria oferecido algo em torno de 88 milhões de libras (R$ 544,3 milhões) pelo brasileiro, porém, a proposta não teria sido aceita pelo West Ham.

Paquetá também foi cortado da lista de convocados da Seleção Brasileira, anunciada nesta sexta-feira (18) por Fernando Diniz.



Perguntado sobre o jogador, o técnico interino disse que gostaria de contar com o meia do West Ham, mas preservou o jogador por conta da notícia de que ele está sendo investigado na Inglaterra por violações de apostas.

"O que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, é um jogador que eu gosto muito. É um momento de preservar. Para ele resolver essas questões, deixar à vontade para resolver. A gente precisa de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele", disse.

Paquetá está no seu terceiro clube no futebol europeu. Em 2017, ele foi vendido pelo Flamengo ao Milan. Sem se destacar na Itália, o meia acertou com o Lyon. Na última temporada, o West Ham desembolsou algo em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) pelo meia.