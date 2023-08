Vasco poderá jogar no Maracanã domingo, 20/08

O desembargador Nagib Slaibi Filho, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), cassou a liminar que impedia o Vasco da Gama de jogar no Maracanã neste domingo (20/08). Dessa forma, o estádio deverá ficar disponível para que o time cruzmaltino enfrente o Atlético-MG, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

“O Maracanã é muito mais que propriedade pública, no caso cedida, temporariamente, a dois grandes clubes de futebol. É imóvel de propriedade social, não só do povo carioca, mas de todos os brasileiros, aficionados ou não do futebol”, escreveu o magistrado em sua decisão.

Leia mais:

➢ Depois de Neymar, Al-Hilal faz proposta por jogador do Flamengo

➢ Pés da ex-jogadora Pretinha é eternizado na Calçada da Fama do Maracanã

O desembargador refutou as alegações do consórcio formado por Flamengo e Fluminense, que administra o Maracanã.

“Não teria credibilidade declaração do detentor ou de seu preposto no sentido de dizer que a utilização do estádio depende de longas e custosas providências. (...) Aliás, a utilização tem sido usualmente intensa como é público e notório desde a grande reforma que se fez há anos para prepará-lo para a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos”.