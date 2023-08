Depois de Neymar, Al-Hilal faz proposta por jogador do Flamengo

Enquanto finaliza as negociações para ter Neymar Jr. em seu elenco, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, já concentra em seus esforços na contratação de outro atleta brasileiro. O alvo, dessa vez, é o lateral Ayrton Lucas, de 26 anos, um dos destaques do Flamengo.

Segundo informações confirmadas pelo jornalista Ekrem Konur, o clube árabe já fez uma proposta de 20 milhões de euros - o equivalente a cerca de 107,5 milhões de reais - pelo jogador. O time estaria apenas esperando um retorno do Flamengo, que ainda não confirmou se pretende avançar nas negociações.

Fontes próximas à diretoria rubro-negra afirmam que a equipe tem tentado manter o máximo de cautela possível para qualquer negociação do tipo, uma vez que, com a janela de transferências internacionais fechadas, ficaria difícil repor alguma posição caso um dos atletas saia da equipe.

Lucas chegou à equipe no meio do ano passado, emprestado ao futebol brasileiro pela equipe russa Spartak Moscou. Com oito gols e sete assistências desde então, ele foi comprado pelo time carioca no final de 2022, com contrato estabelecido até o fim de 2027.