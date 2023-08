Flamengo enfrenta Grêmio por vaga na final da Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta o Grêmio, na noite desta quarta-feira (16), no Maracanã, para encaminhar a classificação à final da Copa do Brasil. O time carioca venceu o jogo de ida por 2 a 0 em Porto Alegre e pode até perder por um gol, que mesmo assim avança à decisão do título. O embate começa às 21h30 (horário de Brasília).

O Tricolor gaúcho só carimba a vaga na final se vencer por três gols de diferença, ou ao menos devolver o placar do primeiro confronto para empurrar a definição da vaga para as penalidades. Juntos os dois clubes somam nove títulos: o Fla com quatro (1990, 2006, 2013 e 2022) e o Tricolor com cinco (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016,).

Pressionado pela torcida após a eliminação nas oitavas da Copa Libertadores na última quinta (10), o Rubro-Negro carioca também enfrenta desentendimentos internos. Durante o treino de terça (14), o lateral-direito uruguaio Varela e o volante Gerson se envolveram numa briga. Embora tenham sido multados pelo clube após o incidente, ambos estão relacionados para o confronto desta noite. Varela, inclusive, deve ser o substituto de Wesley, que cumpre suspensão após o terceiro cartão amarelo. O técnico Jorge Sampaoli também poderá contar com Matheuzinho, já recuperado de lesão.



Determinado a reverter o placar do jogo de ida, o Grêmio deverá entrar em campo com força total. O técnico Renato Gaúcho relacionou o volante uruguaio Felipe Carballo e o meia argentino Franco Cristaldo para o jogo desta noite. Carballo foi poupado no último domingo (13), na vitória de virada do Tricolor gaúcho sobre o Fluminense (2 a 1) no Brasileirão. Já Cristaldo está em boa forma física, após uma lesão muscular na coxa direita. Entre os desfalques estão os zagueiros Bruno Uvini, por desgaste muscular, e Geromel, que segue se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo.

A primeira vaga na final da Copa do Brasil sairá do confronto entre São Paulo e Corinthians, a partir das 19h30, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A decisão do título ocorrerá em jogos de ida e volta, nos dias 17 e 24 de setembro.