Niterói é escolhida para sediar campeonato mundial de Canoa Polinésia

A cidade de Niterói será sede oficial da edição 2025 do Campeonato Mundial de Canoa Polinésia. Em decisão oficial da International Va'a Federation (IFV), o município na Região Metropolitana do Rio foi escolhido para sediar a principal disputa internacional da categoria, que, em 2025, acontecerá no modo Maratona, com provas de longas distâncias.

A competição acontece de dois em dois anos. A edição atual está acontecendo neste mês de agosto em Samoa, arquipélago localizado na Oceania. As disputas do campeonato focam na modalidade de canoagem feita coma a canoa do tipo "polinésia", uma embarcação que se diferencia dos demais tipos de canoa por contar com um segundo casco de estabilizador.

A disputa em 2025 acontecerá entre os dias 8 e 17 de agosto, com largadas na praia de São Francisco, região oceânica da cidade. Como a edição focará na modalidade Maratona, as provas podem ter até 24km de distância. É a primeira vez que um campeonato neste modelo específico é sediado no Brasil. Na única outra vez em que a competição internacional veio para cá, em 2014, o formato era o Sprint. Na época, o Campeonato Internacional foi disputado na lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio.

"Pela primeira vez sediaremos um Mundial de Maratona. Na edição da Austrália foram atletas de todos os continentes com treze países ganhando medalhas. Esperamos algo parecido ou até maior aqui. Nada melhor do que Niterói, cidade com mais de quarenta clubes de canoa e maior concentração de praticantes do esporte no país para receber a competição", disse Tiago Martins, presidente da Federação de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro. A Federação, assim como a CBVAA (Confederação Brasileira de Va'a), é uma das co-organizadoras do evento.