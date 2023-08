Flamengo: Varela tem fratura no nariz após soco de Gerson

Às vésperas do jogo decisivo contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, uma briga entre Gerson e Varela provocou uma fratura no nariz do lateral-direito uruguaio. A contusão no rosto do jogador do Flamengo foi confirmada após exames realizados na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O Flamengo afirmou que os jogadores entenderam a briga como parte de um treino disputado. Confira a nota do clube:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente”.

Até o momento, o Flamengo não definiu punições. O desejo do clube é tratar o caso como uma situação normal de treino.



Entenda o caso

Nesta terça-feira (15), Gerson e Varela trocaram agressões durante o treino. Tudo começou com uma falta de Gerson em Varela, que não gostou e ficou reclamando com Pablo. “O que esse cara está falando aí?”, questionou o meio-campista para o zagueiro.

Em seguida, os dois jogadores foram retirados do treino e seguiram para a parte interna do CT. Varela não gostou e começou a gritar com Gerson, que respondeu: “Nem estou falando contigo”.

O uruguaio partiu para cima de Gerson, que desviou e retrucou com socos no lateral.