Neymar pode ter fechado acordo com Al-Hilal, indica jornal

Depois de manifestar seu interesse pelo jogador, parece que o clube árabe Al-Hilal conseguiu convencer de vez o atacante Neymar Jr., que, segundo informações do jornal francês "L'Équipe", já aceitou a proposta do clube e deve deixar o Paris Saint-Germain, da França, em direção a Arábia Saudita em breve.

De acordo com o veículo europeu, o time árabe ofereceu 160 milhões de euros - o equivalente a 860 milhões de reais - para ter o atleta em seu elenco por duas temporadas. Na prática, é como se o jogador fosse receber 1,19 milhões de reais por dia.

A única coisa impedindo a oficialização do contrato seriam as últimas etapas do diálogo entre o PSG e o Al-Hilal. Os árabes já teriam atendido às demandas e aos valores solicitados pelo time francês e estariam esperando apenas uma confirmação dos parisienses. As expectativas é de que, dentro dos próximos dias, as negociações se concretizem.



Os primeiros boatos de que Ney estava 'ensaiando' uma saída do PSG surgiram na última semana. Inicialmente, os rumores indicavam que ele estava pretendendo voltar à equipe do Barcelona. A publicação do "L'Equipe', no entanto, indica que a possibilidade de um retorno ao espanhol já foi descartada.