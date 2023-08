Lesão deixará Tiquinho de fora do Botafogo por mais de um mês

O Botafogo recebeu, nesta segunda-feira (07/08), uma notícia, ao mesmo tempo, boa e ruim sobre o atacante Tiquinho Soares, que lesionou o joelho no confronto contra o Cruzeiro no último domingo (06/08). De acordo com avaliação do departamento médico, o jogador não precisará passar por cirurgia, mas precisará ficar de fora dos gramados por mais de um mês.

Tiquinho sofreu um entorse no ligamento medial do joelho esquerdo enquanto disputava uma bola com Neris, do Cruzeiro. Por conta da lesão, ele precisou ser carregado em uma maca para fora do campo. Para ter condições de voltar aos gramados, os médicos preveem um período de cinco semanas de recuperação.

Leia também:

➢ Em partida acirrada, Buraco Quente vence campeonato 40+ em Niterói

➢ Neymar pede para deixar PSG e pensa em voltar pro Barcelona

A partida entre o atual líder do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro acabou em 0 a 0. O jogo, disputado no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, teve mais chances de gol por parte do rival mineiro. Apesar disso, ninguém conseguiu consolidar gols, e o alvinegro carioca conseguiu manter sua série de invencibilidade no torneio; já são 14 partidas sem perder.