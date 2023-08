De olho no título! Olaria x Gonçalense disputam a semifinal da série A2 do Campeonato Carioca

Petrópolis (ex-Gonçalense) disputa semifinal com Olaria da série A2 do Campeonato Carioca neste sábado - Foto: Reprodução

Após ganhar partida contra Resende e liderar tabela da série A2 do Campeonato Carioca 2023, Gonçalense (agora Petrópolis) visita o Olaria para competir na semifinal do campeonato. O jogo acontece neste sábado a partir das 14h45, no Estádio da Rua Bariri.

Com o término da Taça Santos Dumont, quatro equipes se classificaram para as semifinais da Série A2 do Campeonato Carioca: Gonçalense (campeão), Sampaio Corrêa (2º colocado), Artsul (3º) e Olaria (4º). Há seis jogos que o time petropolitano não perde para o Olaria, com um histórico de dois empates e quatro vitórias.

As duas equipes buscam o primeiro acesso de suas respectivas histórias. A vaga será resolvida em Petrópolis e Saquarema, na próxima quarta-feira (09). Com isso, o Time Serrano vai enfrentar o Azulão da Bariri, enquanto o Galinho da Serra encara o Tricolor da Dutra.

Os times Gonçalense e Sampaio têm vantagem de decidir a segunda partida em casa e jogam por dois resultados agregados iguais. Diante do placar, a tabela dos confrontos das semifinais da A2 ficaram assim:

Sábado 05/08

- Olaria x Gonçalense, às 14h45, na Rua Bariri;

- Artsul x Sampaio Corrêa, às 14h45, no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.

Quarta-feira 09/08

- Gonçalense x Olaria, às 14h45, no Atílio Marotti, em Petrópolis;

- Sampaio Corrêa x Artsul, às 14h45, no Lourival Gomes, em Saquarema.

O campeonato

A Segunda Divisão do Campeonato Carioca de Futebol, chamada série A2 a partir de 2021, é uma competição organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).