Ex-jogador prepara partida de futebol especial de Dia dos Pais em SG

O projeto social de incentivo ao esporte COT (Centro de Oportunidade ao Talento) prepara mais uma edição da sua já tradicional partida de futebol especial de Dia dos Pais. O evento, que acontece no próximo dia 12 de agosto, reunirá responsáveis por crianças que participam da iniciativa, que é organizada por um dos mais célebres ex-jogadores naturais de São Gonçalo, o ex-atacante Clayton Divina, o "Clayton Grilo", de 47 anos.

A partida acontece durante a manhã do sábado de véspera da data comemorativa, no CT Campo do Cruzeiro, no Porto Novo. O evento deve unir os alunos das duas unidades do Centro: a sede, no Porto Novo, e a nova filial de Santa Isabel. Às 8h, os pequenos boleiros das duas filiais se enfrentam, antes de seus pais entrarem em campo para um partida às 11h.

Leia também:

➢ Vista Alegre recebe torneio amador de lutas neste domingo (06)

➢ Feira de adoção de cães e gatos de Niterói acontece no Campo de São Bento em ritmo de “Cãodrilha”

Para marcar presença na edição deste ano, Clayton convidou uma de suas figuras paternas no esporte: o lateral Eduardo Souza, de 58 anos, craque dos anos 80 que vestiu as camisas de Fluminense, Vasco e até da Seleção Brasileira durante a carreira.



"A cada ano que passa, a gente vai ficando mais feliz em poder fazer isso. E esse ano é especial porque vai ter o pessoal da filial de Santa Isabel junto e a presença do Eduardo, que é como um pai pra mim. Ele que me levou para o Grêmio, é um pai para mim no futebol", celebra Clayton.

Evento acontece no Porto Novo no próximo dia 12 de agosto, a partir das 8h | Foto: Divulgação/COT

Além disso, a proposta é que a festa também sirva de oportunidade para oferecer suporte a famílias carentes da região. O COT estará arrecadando quilos de alimento não-perecível durante o evento, para distribuí-lo a pessoas em situação de vulnerabilidade da comunidade local ao longo da semana posterior ao Dia dos Pais.



Fundado em 2006, o COT age oferecendo aulas de futebol para crianças de 5 a 15 anos da comunidade local como forma de promover inclusão social para os pequenos. Ele foi fundado pelo próprio Clayton Grilo no ano em que se aposentou do esporte, após uma carreira que começou com uma parceria junto do Ronaldo Fenômeno no são Cristóvão e no Grêmio, e que contou ainda com passagens pro Fluminense, Portuguesa e pelo futebol árabe.