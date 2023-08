Em alta no Botafogo, Segovinha vira marca de produtos do time

Depois de servir de inspiração para o principal 'hit' da torcida do Botafogo em 2023, o meia Matías Segovia virou, dessa vez, camiseta. O time carioca anunciou, nesta quinta-feira (03/08), uma nova linha de produtos originais com estampa do atleta, surfando na onde de popularidade do "Segovinha", como foi apelidado.

As estampas, com desenhos do jogador. também fazem parte de uma série de moletons que o alvinegro começou a vender já nesta quinta (03/08). Os desenhos fazem referência ao refrão de "Segovinha Joga Bola", versão que os torcedores fizeram da música "Vai novinha an an an", de Kaio Viana, Dyamante DJ e DJ Vitor Lima, para homenagear Matías.

As camisas incluem modelos masculinos, femininos e infantis e já estão à venda no site oficial do time. Nas redes sociais, o Botafogo compartilhou as imagens dos produtos, vestidos pelo próprio Segovia.

Vocês pediram e a linha do Segovinha chegou! AN AN AN! 🤪👌🏾



Em modelos masculinos, femininos e infantis, estão à venda as novas camisas e moletons do nosso Mati. Acesse https://t.co/pTJmLcIWf0 e garanta a sua peça! 👕⚽️ pic.twitter.com/vlLpd6gv8Y — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 3, 2023

O paraguaio, de 20 anos, estreou na equipe no primeiro semestre e chamou a atenção da torcida pelos dribles. Ex-titular da equipe sub-20 da Seleçaõ Paraguaia, Segovinha tem contrato firmado com o clube carioca até o final de 2026.