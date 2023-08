De São Gonçalo, jogador vive boa fase no Americano

Com 10 rodadas finalizadas na Série A2 do Carioca, um dos destaques até o momento é o atacante Léo Itaperuna. O jogador tem exercido um papel importante na zona ofensiva do Americano, marcando cinco gols nas partidas realizadas, e se tornando artilheiro do time e da competição, ao lado de Alex Sandre, do Resende.

“Muito feliz com meu momento. Papai do Céu tem abençoando e com o apoio dos meus companheiros estou conseguindo marcar os gols. E, consequentemente, ajudar o Americano a sair com as vitórias”, comemorou Itaperuna.

Na próxima quarta-feira (02), Americano e Resende se enfrentam em duelo decisivo, e o artilheiro analisa confronto. “Duelo muito difícil, sabemos que o Resende é um bom time, mas trabalhamos forte durante a semana e estamos preparados para esse jogo. Esperamos sair com os três pontos”, disse.



Por ironia dos “deuses do futebol”, o jogador Alvinegro, em busca da classificação, atuará diante do clube que defendeu na Série A1 no início do ano. “Gera-se uma expectativa grande porque defendi o Resende no primeiro semestre. Tenho muitos amigos lá. Mas estou focado e trabalhando para quem sabe rolar “a lei do ex”, e assim mais uma ajudar o Canão sair vitorioso”, pontuou.

O camisa 9, de 34 anos, iniciou sua carreira nas Categorias de Base do Fluminense e lá ficou por cinco anos. “Tenho um carinho enorme pelo clube. Foi o clube que me projetou para o futebol e sou grato por tudo que contribuiu na minha vida e carreira” contou.

Na manhã desta terça-feira (01), a equipe comandada pelo técnico Rafael Soriano faz o último treino de olho nos ajustes finais, pensando na rodada final antes de seguir viagem para o Sul do Estado, porque amanhã a bola irá rolar às 14h45, no estádio do Trabalhador, em partida válida pela 11º rodada da competição.

Nascido em Itaperuna, Léo mora em São Gonçalo há 18 anos, cidade que o abraçou e onde construiu sua família.

Com 18 pontos, o Glorioso ocupa a vice-liderança da tabela. Uma vitória garantirá a classificação do time para as semifinais da competição e um tropeço do Olaria, que enfrentará o Gonçalense, garante também o título da Taça Santos Dumont. Até mesmo um empate garante o Americano nas semifinais, desde que Gonçalense e Sampaio Corrêa, um dos dois, não vença o seu jogo.