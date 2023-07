Inscrições abertas para a 5ª meia maratona de Niterói

A prova principal acontece no dia 10 de setembro, com partida do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói - Foto: Divulgação

​A prova da Meia Maratona de Niterói já se tornou tradição na cidade e é por isso que, no início de setembro, terá sua 5ª edição. A competição, que reúne cerca de três mil atletas em percursos de 21Km, 12Km, 5Km e kids, já está com inscrições abertas pelo site www.meiamaratonadeniteroi.com.br

Quem não quiser ficar de fora tem que, literalmente, correr, pois os kits de competidores, tradicionalmente, se esgotam bem antes da data-limite que, para este ano, será 4 de setembro.

A prova principal acontece no dia 10 de setembro, com partida do Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói.

​No total, serão três dias de atividades dentro da programação da 5ª Meia Maratona de Niterói, tendo o Caminho Niemeyer (Avenida Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº), começando na sexta-feira (8/9) com a entrega de kits, espaço gastronômico, feira de produtos esportivos, entre outras atrações.



No sábado (9), é dia da categoria KIDS, para a faixa etária de 2 a 12 anos, com início às 8h30. Além de torcer, toda a família poderá se divertir com as apresentações de grupos de dança e fitness, a feira de produtos esportivos, de gastronomia e para adoção de animais, brinquedos infantis e muitas outras atividades, sem falar na beleza do entorno do Caminho Niemeyer, totalmente instagramável.

“Nosso objetivo central é o de incentivar a prática esportiva ao ar-livre e orientar os responsáveis sobre os benefícios que as atividades físicas imprimem na saúde como um todo, além de fortalecer a autoestima, a concentração, a socialização e o controle do peso”, afirma Karen Casalini, uma das organizadoras da Meia Maratona.

​No domingo (10/9), a partir das 6h30, com a largada para a prova dos 21Km. A estimativa é de que as provas, incluindo os 12Km e 5Km, com percurso pela orla niteroiense, durem cerca de quatro horas, com ida e volta entre o Caminho Niemeyer e o bairro de Charitas. Na prova dos 5Km também serão aceitas inscrições para caminhada.

​Estão disponíveis sete tipo de kits, além do infantil, com diferentes faixas de preço. A inscrição da Meia Maratona de Niterói é pessoal e intransferível, não podendo qualquer pessoa ser substituída por outra, em qualquer situação. Só poderá haver a troca de titularidade da inscrição até 31de agosto, desde que não haja troca de tipo de kit e nem na distância da corrida.

O possível reembolso da inscrição só ocorrerá até o prazo máximo de dez dias após a data da compra ou dez dias antes do evento, caso a inscrição tenha sido feita em data muito próxima a esse.

Idosos e pessoa com deficiência têm direito a 50% de desconto na inscrição da corrida. O desconto é dado automaticamente pelo site no caso do idoso. Já o atleta PD deverá enviar documento que comprove a deficiência para a organização, via e-mail divulgado no site www.meiamaratonadeniteroi.com.br. O atleta deverá enviar documento de identidade para provar o direito ao benefício durante a entrega de kits.

A 5ª Maratona de Niterói é uma realização da 3ª Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria municipal de Esportes e Lazer e do Caminho Niemeyer, e patrocínio da Soter Engenharia, LPH Engenharia e Plural Saúde.

Todas as informações oficiais da prova estão disponíveis no site. Avisos e esclarecimentos estão também no Instagram @meiamaratonadeniteroi_oficial.

Depois da inscrição e até o dia da prova, a preparação física é fundamental, segundo Karen Casallini, atleta experiente em competições de alta performance.​

​“A orientação para quem deseja participar das provas é que, logo após a inscrição, parta para a preparação física, pois o nível dos atletas é alto. A disputa começa na corrida para garantir o kit porque a procura é grande. Sendo assim, a exemplo do que acontece na hora da largada, não dá para perder tempo”, aconselha.