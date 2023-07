Fisiculturista morre após tentar levantar 210 kg

O fisiculturista Justyn Vicky, de 33 anos, morreu enquanto tentava fazer agachamentos com uma carga de 210 kg. Um vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o momento do acidente.

O pescoço de Vicky quebrou com a pressão, fazendo com que ele caísse inconsciente no chão. O caso aconteceu no último sábado (15), em Bali, na Indonésia.

O homem chegou a ser levado para um hospital local ainda com vida, mas morreu após uma cirurgia de emergência. Ele apresentava uma compressão crítica dos nervos que conectavam seu coração aos pulmões.

Leia Mais



➣ Vasco acerta com meia e negocia por atacante paraguaio



➣Flamengo recebe nova multa por uso de bombas na torcida

A academia onde aconteceu o acidente, a Paradise Bali, lamentou o ocorrido por meio de uma nota. “Para o nosso querido Justyn, seu impacto em nossas vidas é imensurável”. Vicky costumava postar vídeos de seus treinos nas redes sociais e é figura conhecida entre os amantes de fisiculturismo no país.