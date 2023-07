Vasco acerta com meia e negocia por atacante paraguaio

Enquanto tenta contornar a situação na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama se preparar para receber em seu elenco novos nomes. O time teve uma sexta-feira (21/07) marcada por negociações e conseguiu acertar com um novo meia, além de adiantar as conversas com um atacante paraguaio.

O meia Paulinho Paula, de 26 anos, teve a contratação acertada com o clube. O atleta brasileiro estava jogando a pré-temporada no Al-Shabab, da Arábia, que vendeu seus direitos ao Gigante da Colina pelo valor de 1,2 milhão de euros, o equivalente a 6,5 milhões de reais. O jogador assinou contrato para jogar pelo time até o final de 2025.

Além de concluir as negociações com Paulinho, o Vasco também aproveitou a sexta (21/07) para avançar nas negociações por Sebastián Ferreira, de 25 anos. Ainda não há informações a respeito dos valores pelos quais o time tenta conseguir o atleta do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, mas os relatos são de que o Vasco seria um dos principais interessados na contratação do jogador.

Enquanto as conversas com o paraguaio prosseguem, o time se prepara para receber Paulinho em breve. A expectativa, segundo informações confirmadas pelo jornal "O Dia", é de que o meia embarque para o Brasil nesta próxima semana para assinar oficialmente o acordo e começar a passar pelos exames médicos e preparações físicas.