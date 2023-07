Vasco fecha venda de Pedro Raul e lucra mais de 100%

O Vasco fechou, na tarde desta quinta-feira (20), a venda do atacante Pedro Raul para o Toluca, do México. A negociação foi fechada no valor de US$ 5 milhões, cerca de R$ 24 milhões na cotação atual. A quantia é mais que o dobro do que o time carioca pagou por ele.

Pedro Raul chegou ao Vasco após se destacar pelo Goiás em 2022. Ao término de seu empréstimo com o clube do centro-oeste, o centroavante retornou ao seu clube, Kashima Reysol, do Japão, e foi negociado com o Vasco, por US$ 2 milhões. Em São Januário, contudo, seu rendimento caiu, e de grande esperança de gols, ele virou uma decepção.

Pelo clube carioca, Pedro Raul jogou 28 jogos e marcou apenas nove gols. Ele não balança as redes desde o clássico contra o Fluminense, no dia 6 de maio, quando o goleiro Fábio errou um passe na sua frente e ele empurrou para o gol aberto.

Com a saída do atacante, o Vasco iniciou uma busca por centroavantes no mercado. Diversos nomes já foram especulados, mas não há nenhuma negociação em andamento.