Equipe de futebol de projeto social vence Copa de Fut7 de SG

A equipe Bella Fut é a primeira campeã oficial sub-15 de Fut7 de São Gonçalo. O time, organizado pelo Instituto Social Entrando nos Trilhos, venceu a Craque Nota 10 por 4 a 0, em partida realizada no último domingo (16/07), e levantou o troféu da Primeira Copa São Gonçalo de Fut7.

A partida foi disputada no gramado da Arena Zé Garoto, no bairro homônimo. O primeiro tempo viu um confronto tenso entre as duas equipes, que não conseguiram consolidar as finalizações em gols. Foi só na segunda metade que as redes começaram a balançar.

"O primeiro tempo foi difícil. Terminou em 0 a 0. No segundo tempo, nosso time abriu o placar logo no início e conseguimos a vantagem, ganhamos confiança. Com 15 minutos, já estava em 3 a 0. No finalzinho, ainda conseguimos fazer mais um gol", conta, orgulhoso, Juber Oliveira, de 36 anos, fundador do projeto social que coordena o time.

O confronto marcou o reencontro da Bella Fut com um de seus maiores rivais na competição. Na primeira fase da Copa, que começou em maio, a equipe já havia se encontrado com a Craque Nota 10 e, na ocasião, perdeu por 5 a 2. A partida do último domingo (16/07), portanto, teve gosto de final e de revanche, conforme conta o time.





Equipe marcou os quatro gols da partida Divulgação

Autor: Divulgação

A equipe era a única pertencente a uma iniciativa social na categoria sub-15 do torneio, que contava, sobretudo, com equipes de escolinhas de futebol pagas. No início da competição, o time teve que jogar com camisetas emprestadas, antes de conseguir patrocinadores para montar seu próprio uniforme.

"Nosso time chegou desacreditado. A gente só teve três meses de trabalho. Chegamos na Copa com uniforme emprestado, rasgado e terminamos campeões. Passamos do time que ninguém conhecia para conhecidos da melhor forma possível", celebra Juber.

Foi do time também o artilheiro do torneio. O jovem Alexsander, conhecido como Leleke, foi o que mais marcou gols na competição. No jogo da final, ele foi o autor do primeiro e do último gol. Além dele, o camisa 10 Murilo e o João Vitor também marcaram no confronto. "Com a vitória, a hora de receber a medalha e o troféu, todo mundo ficou muito entusiasmado. Fizemos uma festa bem bacana", comemora Juber.

Jogo contou com gols de Alexsander, João Vitor e Murilo | Foto: Divulgação

Agora, o time se prepara para voltar a Arena São Gonçalo no próximo mês de agosto, para disputar a Supercopa da categoria. No meio-tempo, o time também procura novos parceiros e apoiadores para ajudar a custear os gastos com passagens, taxas de inscrição e de uso de campo, além de ajudar na formação de uma equipe sub-13 para o time.

Iniciativas e pessoas interessadas em ajudar o instituto social e o time de futebol do Entrando nos Trilhos pode entrar em contato com eles através do WhatsApp 2198017-6667.