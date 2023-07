IFRJ divulga edital com vagas para ensino médio técnico

Uma excelente oportunidade para os estudantes de São Gonçalo, Niterói e região! As instituições de ensino federal nas cidades, o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), publicou um edital com vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio para o ano que vem.

Os cursos disponíveis no campus de São Gonçalo são os de Administração (36 vagas), Química (64 vagas) e Segurança do Trabalho (36 vagas), e no campus de Niterói são Administração (64 vagas) e Informática (64 vagas). Os cursos são disponibilizados de forma totalmente gratuita e as inscrições se iniciam às 0h do dia 4 de agosto e se encerram às 0h do dia 17 de setembro.

Para se inscrever no processo seletivo, é necessário acessar o site oficial da Selecon (https://selecon.org.br/) e seguir as orientações presentes no edital. É fundamental ler todas as informações atentamente antes de realizar a sua inscrição. Certifique-se de ter em mãos todos os documentos necessários.

A inscrição custa R$ 70,00 e o boleto bancário deve ser pago em qualquer banco ou correspondente bancário até o dia 18 de setembro. Caso o candidato se enquadre nos critérios de isenção da taxa de inscrição, é importante ficar atento aos prazos e enviar os documentos solicitados. Os pedidos de isenção podem ser realizados de 4 a 13 de agosto.

A matrícula dos candidatos classificados ocorrerá entre os dias 9 e 12 de janeiro de 2024 e o início do ano letivo está previsto para fevereiro do ano que vem.