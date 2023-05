Projeto social em São Gonçalo lança campanha para confeccionar camisetas para equipe de futebol 7

Um time de futebol de São Gonçalo está buscando patrocinador que apoie a confecção das camisetas que a equipe usará na Primeira Copa São Gonçalo de Fut7. O EF Bella Fut, organizado pelo Instituto Social Entrando nos Trilhos, já estreou no campeonato e está buscando o apoio de mais uma empresa para fazer os uniformes do time, formado por jovens talentos no esporte vindos de comunidades no município.

O clube é mais uma iniciativa do projeto social, fundado em 2020 pelo gonçalense Juber Oliveira, de 36 anos. Atualmente, o Entrando nos Trilhos atende cerca de 200 crianças, com foco em menores em situação de vulnerabilidade social. Do projeto com futebol participam 45 crianças, que juntas já conquistaram algumas vitórias e agora se preparam para disputar o troféu da Copa de Fut7 do município, organizada pela Federação Estadual de Fut7 do Rio de Janeiro.

Interessados em ajudar podem entrar em contato com o projeto pelo pelo número 2198017-6667

A equipe já estreou na competição, em uma partida que terminou em empate por 3 a 3 com a atual campeã da categoria da região. Na ocasião, o time jogou com alguns uniformes que recebeu por doação. A expectativa é que os menores já entrem em campo para a próxima partida com os novos uniformes. O grupo precisa confeccionar 18 camisas e só precisa do apoio de mais uma empresa para estampar a parte da baixo das costas na camiseta, por R$ 150,00. Interessados em doar o valor unitário de cada camisa também podem contribuir com 35 reais.

A Bella Fut já começou sua trajetória com sucesso, na disputa de um torneio amador local realizado pelo Lar Batista em São Gonçalo. O time venceu tanto a disputa para atletas entre 12 e 17 anos como as partidas para maiores de 18. Um detalhe: todos atletas que participaram eram menores de idade.

"A garotada tem um talento e a gente está investindo. Estamos utilizando o esporte como uma ferramenta para transformar e ensinar as crianças sobre cidadania, cuidar do corpo, saúde, trabalho em equipe", conta Juber. Além do futebol, a iniciativa também oferece atividades ligadas a outros esportes, como o boxe, além de aulas de balé, jazz e outras ações culturais, de lazer e educacionais para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

O Entrando nos Trilhos começou agindo na Comunidade da Linha, onde o fundador nasceu. Sua experiência lá o inspirou a iniciar o projeto. "Via muita gente que cresceu comigo, ou os filhos da garotada que eu conhecia, se envolvendo com crime e droga. Vi muitos morrendo, indo preso. Queria fazer algo para diminuir as estáticas, dar suporte a essa galera", Juber relembra.

O objetivo é que, futuramente, o projeto também consiga investimento para contratar professores e profissionais que ofereçam aulas de muay thai e outros esportes, além de aulas de pré-vestibular comunitário e cursos profissionalizantes.