Quarteto brasileiro feminino é escalado para segundo jogo da Copa

Edina Alves é uma das representantes da arbitragem brasileira na Copa do Mundo Feminina - Foto: Divulgação

O quarteto brasileiro feminino está escalado para apitar seu primeiro confronto na Copa do Mundo Feminina FIFA 2023 entre Austrália e Nova Zelândia. Edina Alves será a árbitra de Austrália e Irlanda, nesta quinta-feira (20), às 7h (de Brasília). Neuza Back e Leila Cruz serão as assistentes, enquanto Daiane Muniz será responsável pelo VAR.

Esta será a segunda partida da competição, que tem início no próprio dia 20. A Seleção Brasileira estreia no dia 24, às 8h (de Brasília), contra o Panamá. O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, celebrou a escalação das quatro brasileiras.

“A escalação do quarteto feminino comprova o desenvolvimento da arbitragem brasileira. A FIFA demonstra a credibilidade no nosso trabalho ao fazer essa designação. Também nos norteia sobre nosso conceito na arbitragem mundial. Torcemos para que elas tenham um ótimo desempenho nesta partida e em toda a competição”, disse Seneme.

No total, são 33 árbitras e 55 auxiliares mulheres. Os árbitros homens ficarão apenas no VAR. Esta será a primeira vez que uma Copa do Mundo terá mulheres como árbitras de vídeo.