Alunos do São Gonçalo em Movimento garantem 26 medalhas no Kickboxing

Habilidade, dedicação e determinação. São essas as três palavras que definem a participação de 22 alunos do projeto São Gonçalo em Movimento, no Campeonato Intermunicipal de Kickboxing 2023. O evento, que reuniu atletas de diferentes cidades, foi marcado por lutas emocionantes e grandes performances dos participantes.

Os alunos do projeto representaram São Gonçalo com excelência, conquistando 12 vitórias e mostrando o resultado de muito empenho nos treinos. Além dessas medalhas de ouro, os alunos do projeto também conquistaram seis medalhas de prata e oito de bronze.

“Os alunos de kickboxing do projeto fizeram grandes lutas e se destacaram no campeonato. Fiquei muito feliz e surpreso com as lutas, os resultados e com a determinação de cada um. Estão todos de parabéns”, destacou Fábio Araújo, secretário municipal de Governo e presidente da Fundação de Artes, Esporte e Lazer.

Leia também:

➣ Após matéria de OSG, ponto de ônibus recebe manutenção em Maria Paula

➣ Postes em situação crítica preocupam niteroienses e gonçalenses

O Campeonato Intermunicipal de Kickboxing 2023 foi realizado, no último final de semana no Clube Mauá, reunindo atletas de diferentes faixas etárias e níveis de experiência.

“Os alunos do projeto São Gonçalo em Movimento mostraram grande preparo físico e técnico ao enfrentarem seus oponentes, demonstrando que estão prontos para competir em alto nível. Todos demonstraram disciplina, foco e coragem em cada confronto”, destaca o professor Ricardo Maia, mais conhecido como Bicudo.

A competição foi uma seletiva para a Copa Brasil de Kickboxing, que será realizada pela CBKB (Confederação Brasileira de Kickboxing), no Mato Grosso do Sul.

Para fazer parte do projeto São Gonçalo em Movimento basta acessar o site www.projetosgemmovimento.com.br e encontrar o núcleo e a atividade mais próximos.