Clubes acionam Vasco na Fifa por dívidas milionárias

Clubes sul-americanos acionaram o Vasco na Fifa por dívidas na transferência de jogadores. De acordo com o 'GE', o Nacional, do Uruguai; e o Atlético Tucumán, da Argentina, cobram clube carioca por ainda não ter realizado o pagamento referente às contratações do lateral-direito Puma Rodriguez, que veio do Nacional, e do zagueiro Manuel Capasso, do time argentino.

O Vasco deve US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões) ao clube uruguaio por 75% dos direitos econômicos do lateral, e US$ 1,5 milhão de dólares (R$ 7,8 milhões) ao Tucumán por 50% de Capasso.

Pelo lado do Nacional, a ida à Fifa foi confirmada por Alejandro Balbi. Já no Atlético Tucumán a ida à entidade se deu pela falta de resposta do Vasco após o clube tentar entrar em contato para tratar da dívida.