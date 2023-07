Jovem de Itaboraí conquista bicampeonato no AJP UAE National Tour, em Abu Dhabi

Thaiammy é primeiro lugar no ranking do Brasil e da América do Sul em sua categoria, pelo AJP - Foto: Divulgação

Moradora do Retiro São Joaquim, em Itaboraí, a atleta Thaiammy Paixão, de 15 anos, conquistou o bicampeonato no AJP UAE National Tour, em Abu Dhabi. A luta, que garantiu mais uma medalha de ouro para a jovem, aconteceu no último sábado (8), no Mubadala Arena, nos Emirados Árabes.

Organizado pelo AJP Jiu-Jitsu Pro, o AJP UAE National Tour é um dos principais eventos de Jiu-Jitsu do mundo, com uma série de torneios internacionais, fazendo uma "tour" e levando o campeonato para diversos países.

Thaiammy é primeiro lugar no ranking do Brasil e da América do Sul em sua categoria, pelo AJP (Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional). Já no ranking global, a jovem está em segundo lugar.

A atleta de Itaboraí foi campeã na categoria 70kg - Faixa Azul e contou a OSG sobre as dificuldades da luta a qual saiu vitoriosa.



"Foi uma luta dura e apesar de já ter lutado contra essa menina antes, senti que cometi vários erros que preciso ajustar para melhorar", declarou a campeã.

História no Jiu-jitsu

Thaiammy Paixão iniciou no Jiu-jitsu com apenas 8 anos de idade, na equipe Gordo Jiu-jítsu, no Município de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Seu primeiro campeonato, onde conquistou a primeira medalha, foi a Copa Freedom, no clube Tamoio, em São Gonçalo, no ano de 2017.

Posteriormente, a atleta lutou outros campeonatos e adquiriu algumas experiências. Em 2021, surgiu a possibilidade de ir para os Emirados Árabes para treinar o Jiu-jítsu, participar de campeonatos e estudar novas línguas.