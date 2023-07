Sampaoli processa "Craque Neto" e cobra R$ 500 mil por ofensas

O técnico argentino Jorge Sampaoli, do Flamengo, processou o "Craque Neto", após o ex-jogador acusá-lo de racismo contra Arzul, preparador de goleiros do Santos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O técnico argentino Jorge Sampaoli, do Flamengo, processou o "Craque Neto", após o ex-jogador acusá-lo de racismo contra Arzul, preparador de goleiros do Santos, na época em que o treinador estava à frente do Santos. Segundo a Folha, Sampaoli cobra R$ 500 mil de indenização por danos morais.

“Ele (Sampaoli) foi racista no Santos, nunca cumprimentou ninguém, nunca falou português. Esse baixinho, idiota. Isso aí é uma vergonha, pinto pequeno, não sabe nada de bola. É uma vergonha o Flamengo contratar um cara desse”, disse Craque Neto, na época.

“Um cara que trata mal o Arzul, que é negro. Arzul é um ser humano incrível. Sampaoli fazia o Arzul ficar fora do vestiário. Ele fez muitas pessoas contratadas dele perderem o emprego. Esse cara é um nojento. Nunca tratou bem ninguém”, completou.

No entanto, em entrevista ao GE, o preparador de goleiro do Santos defendeu o técnico do Flamengo e afirmou que o argentino não foi racista no clube.

“Não houve nada. Não aconteceu nada de racismo. Não houve nada de comportamento. Eu acredito que o que aconteceu foi uma informação mal interpretada. A informação chegou diferente ao Neto. Eu falei com o Neto. Eu quero que os dois se deem bem, eu gosto dos dois”, disse Arzul.

O treinador também pediu que a Justiça determine que Neto se retrate nos programas Baita Amigos e Os Donos da Bola, além de que proíba o apresentador de veicular novas ofensas contra ele.

A ação foi aberta no dia 19 de junho e corre na 1ª Vara Cível da Justiça de São Paulo. Em uma primeira decisão, a Justiça cível determinou a citação de Neto por carta para que tome ciência do pedido de danos morais. O documento já foi recebido em um dos endereços do apresentador.

Já na ação criminal, nesta segunda-feira, a juíza Aparecida Correia deu 15 dias para o técnico enumerar todas as expressões que considerou ofensiva e também concedeu 15 dias para que se esclareça ao tribunal se foi instaurado inquérito policial sobe o caso.

Os advogados de Sampaoli apontaram que as ofensas de Neto se espalharam pela internet, atingindo um número enorme de pessoas, sem intuito informativo e sim ofensivo.

"Neto por diversas vezes insiste em ferir a imagem de Sampaoli sem qualquer remorso. A notícia foi matéria em diversos sites eletrônicos, o que levou a diversos comentários e, portanto, precisa ser remediada não só financeiramente, mas publicamente e criminalmente, de modo que atinja o mesmo grupo que acompanhou os comentários ofensivos de Neto e impeça que veicule novas ofensas em relação ao técnico", disseram à Justiça os advogados Gustavo Barros e Raphael Fisori, que representam o argentino.

O técnico também abriu um segundo processo contra Neto, uma queixa-crime na 1ª Vara Criminal de Pinheiros, pedindo que Neto responsa criminalmente pelas ofensas.

Anteriormente, Sampaoli tinha aberto um pedido de explicações contra Neto, que foi rejeitado pela Justiça pelo entendimento de que o treinador já havia demonstrado ter se sentido ofendido.

Procurado, Neto afirmou que já sabia do processo, mas não iria falar sobre o assunto.