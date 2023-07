Torcida do Flamengo esgota ingressos para Libertadores em 24h

Torcedores estão confiantes em classificação do Rubro-Negro para próxima fase da Taça Libertadores da América - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Torcedores estão confiantes em classificação do Rubro-Negro para próxima fase da Taça Libertadores da América - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Em pouco mais de 24 horas, os torcedores do Flamengo esgotaram a carga de ingressos para o jogo contra o Olímpia (PAR), pelas oitavas de final da Libertadores no dia 3 de agosto, no Maracanã.

Até o começo da tarde desta terça-feira (11), 52 mil dos 54.500 bilhetes colocados à venda já haviam sido comercializados pelo clube, que espera lotação máxima no estádio e cogita abrir espaço na torcida visitante.

A torcida do Olímpia, por sua vez, tem uma carga de 1700 ingressos para o setor visitante. A depender da procura, o Flamengo quer liberar mais dois mil ingressos no setor que fica próximo ao Sul.

