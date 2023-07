Torcedores do Flu protestam na sede do clube em Laranjeiras

Será o primeiro jogo do Flu desde que Diniz foi anunciado como novo técnico interino da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução

Durante a madrugada deste domingo (9) alguns torcedores do Fluminense foram à Laranjeiras e espalharam cartazes e faixas de protesto. O principal alvo foi o presidente do clube, Mário Bittencourt.

Às 16h deste domingo, o trabalho carioca enfrenta o Internacional no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. Será o primeiro jogo do Flu desde que Diniz foi anunciado como novo técnico interino da Seleção Brasileira.

Durante a semana, o presidente do Fluminense chegou a conceder uma entrevista coletiva para garantir que Diniz seguirá focado no clube, que consequentemente não será prejudicado. Contudo, grande parte da torcida acredita que a decisão de "dividir" o treinador não pegou bem.

