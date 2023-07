Incêndio atinge parque estadual no Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu o Parque Estadual da Pedra Branca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a base da corporação no bairro de Realengo foi acionada para conter o fogo por volta das 22h50 de sábado (8).

Pelas dimensões da área atingida, o trabalho de contenção durou quase três horas e, perto da 1h45 da madrugada deste domingo (9), as chamas foram controladas.

A perícia ainda investiga os motivos do fogo na vegetação. Não está descartada a possibilidade de um balão ter provocado o incêndio. A prática, que é mais comum neste período do ano, com as festas juninas e julinas, é considerada crime ambiental, justamente pelos riscos de incêndio.

A pena varia de um a três anos de detenção ou multa. As queimadas na vegetação também são mais frequentes neste período do ano por causa do clima mais seco, que favorece a proliferação das chamas.