"Joias" da base de Flamengo e Vasco disputam final do Carioca Sub-20

Os jogadores Cleiton, do Flamengo e JP, do Vasco, são os destaques do Campeonato Carioca Sub-20 - Foto: Reprodução Alexandre Neto/Lucas Almeida

Dois jovens promissores estão chamando atenção no Carioca Sub-20. São eles, o zagueiro Cleiton, do Flamengo e o meia João Pedro Murilo, do Vasco. O primeiro já é conhecido da torcida rubro-negra, tendo atuado pelo time profissional algumas vezes desde o ano passado. O defensor reforça a base do clube sempre que necessário, para seguir com ritmo.

Constantemente elogiado pela comissão técnica, Cleiton recebeu recentemente propostas para deixar o Flamengo, mas o clube não fechou negócio. A última vez que foi relacionado para o profissional foi contra o Ñublense, pela Libertadores, no dia 24 de maio. Pelo Campeonato Carioca Sub-20, o zagueiro já marcou três gols.

João Pedro, ou JP como é conhecido, é volante de origem, mas recentemente começou a utilizar a camisa 10 do cruzmaltino. Convocado pela primeira vez por Ramon Menezes em maio, para treinar com a Seleção Brasileira Sub-20 no período de preparação para o Mundial da mesma categoria, JP se destacou pelo sub-17 na temporada 2022 (40 jogos, 6 gols e 11 assistências) e disputou a Copa São Paulo de Futebol Junior com o Vasco nesta temporada, quando foi promovido ao sub-20. Nesta temporada, o meio-campista tem 10 jogos, nove como titular, e três assistências no sub-20.

O jogador vem de grandes conquistas pela base Vascaína. Em 2021 venceu o Carioca Sub-17, marcando dois gols na competição. Já em 2022, foi campeão da Copa Rio Sub-17. O meia de 18 anos foi crucial para carimbar a vaga do time para a final. JP marcou seu primeiro gol pelo Vasco na partida de ida da semifinal do torneio, na vitória de 2 a 1 contra o Botafogo.



A final do Campeonato Carioca Sub-20 acontece nos dois próximos finais de semana. O jogo de ida será no sábado (8), às 10h, na Gávea. A volta está marcada para o sábado seguinte, dia 15, às 15h, em São Januário.