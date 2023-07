Torcedores do Flamengo acendem churrasqueira dentro de trem

Torcedores do Flamengo foram flagrados acendendo uma churrasqueira dentro de um trem enquanto comemoravam a vitória contra o Athletico Paranaense, no estádio do Maracanã, na última quarta-feira (5). Pelas imagens, o caso parece ter ocorrido próximo a estação da Central do Brasil.

Ao receber as imagens, a SuperVia informou que repudia as cenas e está à disposição das autoridades para identificar os responsáveis pelo ato criminoso, já que coloca em risco a vida dos passageiros e a operação dos trens.

“Como se trata de uma questão sobre comportamento, a concessionária vem veiculando avisos sonoros e investe em campanhas de conscientização para reforçar a importância do respeito e ampliar a boa convivência dentro dos trens. Em situações como essas, os funcionários e colaboradores da SuperVia são orientados a acionar as autoridades policiais”, disse a SuperVia em nota.

A concessionária não soube informar o local exato em que o vídeo foi gravado, mas esclareceu que até o momento não teve registro de prejuízos após o episódio.



Em relação a segurança no transporte a Supervia explicou que os agentes de segurança não tem poder de polícia, não andam armados e a função deles tem como principal objetivo informar, orientar e garantir o bem-estar e a integridade dos passageiros. “A concessionária contribui com as forças policiais com rondas e com informações estratégicas que muitas vezes levam à prisão de criminosos”, finalizou o comunicado.

De acordo com a PM, a corporação não foi acionada para nenhum ocorrência de tumulto em trens no dia da partida.