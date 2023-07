Vini Jr. celebra acordo com Jay-Z cuja fortuna ultrapassa R$10 bilhões

A empresa americana Roc Nation Sports Internacional, fundada por Jay-z, fechou um acordo para comprar a TFM Agency. Agora, o rapper americano se tornou sócio majoritário da companhia que controla as carreiras de nomes como Endrick, do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Vinicius Júnior, do Real Madrid. Vini Jr, aliás, celebrou o acordo com o cantor e disse estar esperando por ele no Brasil.

"Você pensa em futebol e pensa em talento, o Brasil é provavelmente o primeiro mercado que você colocaria no topo da sua lista no que se refere a uma lista de desejos de aquisição", disse Michael Yormark, presidente da Roc Nation Sports International.

Embora a empresa esteja iniciando no ramo do futebol, Jay-Z não economizou no mundo artístico. A lista de clientes da Roc Nation conta com Rihanna, Alicia Keys, Christina Aguilera, J. Cole, DJ Khaled, Fat Joe, J. Balvin e Anitta. Dentro de campo, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku eram os principais agenciados.

Leia Mais



➣ Dezessete baleias jubarte são avistadas no mar do Rio

➣ Vai ao mercado? Confira lista de preços da cesta básica da semana

O rapper, que agencia artistas, produtores e compositores do mundo todo e desde 2013 tem uma vertente no esporte, onde cuida de atletas da NBA, NFL, MLB e do futebol, possui uma fortuna de cerca de 2,5 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 12,6 bilhões), segundo a revista Forbes de abril deste ano.



Em 2019, Jay-Z se tornou o primeiro rapper a entrar na casa dos bilionários, com uma fortuna estimada na época em US$ 1,3 bilhões, cerca de R$ 6,7 bilhões. Casado com a cantora Beyoncé, desde 2008, a fortuna combinada da família está avaliada em US$ 3 bilhões, cerca de R$ 15 bilhões, de acordo com a Forbes.

Além da empresa Roc Nation, o americano investe sua fortuna em diversas frentes, como na sua marca de champanhe Armand de Brignac e na de conhaque D'Usse. É conhecido por colecionar obras de arte, tendo diversos trabalhos de Jean-Michel Basquiat, por exemplo. Ele também tem participação em empresas de grande porte, como a Uber.