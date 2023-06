Flamengo 'atropela' Aucas é avança na Libertadores

Em jogo válido pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo goleou o Aucas por 4 a 0 na noite desta quarta-feira (28), no Maracanã. Pedro, Léo Pereira, Bruno Henrique e Victor Hugo marcaram os gols do triunfo rubro-negro. Com o resultado, o clube terminou em segundo lugar no Grupo A e está classificado para as oitavas de final da competição continental.

O Flamengo começou a partida buscando o ataque e logo aos três minutos, criou uma grande oportunidade de abrir o marcador. Victor Hugo lançou Bruno Henrique na velocidade, ele driblou o goleiro, mas bateu pra fora. Na outra descida com perigo, o Fla não desperdiçou e inaugurou o placar aos oito minutos. Wesley driblou o marcador, cortou para o meio da área e bateu colocado. O goleiro espalmou, Arrascaeta pegou o rebote e finalizou, mas a bola bateu na defesa e sobrou para Pedro fazer o primeiro: 1 a 0.

Com a vantagem, o time rubro-negro dominava a posse de bola e conseguia articular as jogadas no ataque com certa tranquilidade. Aos 17’, Wesley tocou para Thiago Maia na intermediária, que arriscou o chute rasteiro, mas a bola passou à esquerda do goleiro. Aos 25, o Rubro-Negro criou outra grande oportunidade. Bruno Henrique arrancou e tocou para Arrascaeta dentro da área, o uruguaio devolveu de calcanhar para o camisa 27 finalizar, mas o goleiro conseguiu defender.

Quatro minutos depois, o segundo gol saiu com naturalidade. Arrascaeta cobrou escanteio na área e Léo Pereira subiu livre para marcar de cabeça: 2 a 0. O Fla estava com fome de gol! Aos 41’, Bruno Henrique marcou o terceiro para delírio da Nação. Everton Ribeiro tabelou com Wesley pelo lado direito e passou para o atacante dominar com a direita e bater de canhota no cantinho para ampliar a vantagem rubro-negra ainda no primeiro tempo: 3 a 0.



Na segunda etapa, o jogo ficou mais cadenciado. O Flamengo, com o placar já construído, administrava bem a posse de bola, enquanto o Aucas tentava descer ao ataque, mas sem muito perigo.Até que aos 8’, em contra-ataque, o Fla ampliou o placar com uma joia da base. Arrascaeta passou para Bruno Henrique, que disparou pela esquerda e tocou para Pedro. O camisa 9 abriu para Victor Hugo chegar batendo forte para estufar as redes: 4 a 0.

Mesmo com a goleada já consolidada, o Mais Querido continuava criando chances na frente sem fazer muito esforço, tamanha a fragilidade do adversário. Na reta final, o time de Sampaoli ficou trocando passes no ataque, fez o tempo passar e saiu de campo com a classificação para as oitavas de final garantida.

Próximo compromisso

O Fla volta a campo no próximo sábado (1) para enfrentar o Fortaleza, às 18h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Brasileirão.

FlamengoMatheus Cunha; Wesley (Fabrício Bruno), David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Erick), Victor Hugo e Arracaeta; Everton Ribeiro (Cebolinha), Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Pedro (Gabi).

Técnico: Jorge Sampaoli.

AucasGallíndez; Briones (Corozo), Ángel, Cangá; Cano (Montero), Quintero (Chalá), Vega (Carcelén), Quiñónez, Otero e Cuero; Eryc Castillo (Cifuente).

Técnico: Santiago Escobar.

Ficha técnica

Flamengo 4x0 Aucas - 6ª Rodada do Grupo A da Conmebol LibertadoresLocal: Maracanã, RJ

Data e hora: 28/06/2023 às 21h30

Arbitragem: Andres Rojas (COL), Sebastian Vela (COL) e Richard Ortiz (COL)Cartões amarelos: Everton Ribeiro (FLA), Arrascaeta (FLA) e Corozo (AUC)Gols: Pedro (8'1ºT), Léo Pereira (29'1ºT), Bruno Henrique (41'1ºT) e Victor Hugo (8'2ºT).