Copa do Mundo: seleção feminina de futebol é anunciada

A técnica Pia Sundhage anunciou, na tarde desta terça-feira (27), uma coletiva de imprensa realizada na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, as 23 jogadoras selecionadas para representar o Brasil na Copa do Mundo Feminina de 2023. O torneio será realizado na Austrália e na Nova Zelândia, a partir do dia 20 de julho.

A grande estrela da convocação é a rainha Marta. Aos 37 anos, a craque disputará sua sexta e provavelmente última Copa do Mundo. Marta é a maior artilheira da história dos Mundiais, tanto no futebol feminino quanto no masculino, com 17 gols. Atualmente, ela joga pelo Orlando Pride, nos Estados Unidos.

A maioria das jogadoras chamadas por Pia atua no exterior, mantendo a tendência do último Mundial, na França, onde 18 das convocadas também jogavam fora do Brasil. Nessa convocação, a liga norte-americana é a que conta com o maior número de representantes, um total de sete. Em segundo lugar está a liga espanhola, com seis jogadoras convocadas.

Além das jogadoras estrangeiras, o Brasil conta com oito jogadoras que atuam em equipes nacionais. O Corinthians, atual tricampeão nacional, é destaque com quatro jogadoras convocadas. Outros quatro clubes brasileiros também terão representantes na Copa: Flamengo, Santos, Palmeiras e Ferroviária, esta última com a suplente Aline.

Durante a coletiva de imprensa, Pia Sundhage aproveitou para agradecer todas as jogadoras e destacou a participação de jovens talentos na equipe. Ela ressaltou a importância das jogadoras mais experientes em auxiliar o time, enquanto as mais novas trazem seus sonhos e ambições para a competição. A técnica sueca declarou: "Após quatro anos, é o momento perfeito para a Copa do Mundo".

As jogadoras convocadas se apresentarão ainda esta semana à seleção brasileira, para iniciar os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). No domingo (2), às 10h30 (horário de Brasília), o Brasil enfrentará o Chile em um amistoso final no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, antes de embarcar para o Mundial.

O Brasil está no Grupo F, que terá seus jogos sediados na Austrália, ao lado das seleções do Panamá, França e Jamaica. A estreia da seleção brasileira será contra o Panamá, no dia 24 de julho, às 8h, em Adelaide. No dia 29, às 7h, a equipe brasileira enfrentará a França em Brisbane. A fase de grupos será concluída em 2 de agosto, às 7h, com o confronto contra a Jamaica em Melbourne.

A seleção feminina brasileira busca conquistar seu primeiro título mundial na história. A própria Pia Sundhage, apesar de ter sido bicampeã olímpica em 2008 e 2012 como técnica dos Estados Unidos, busca seu primeiro título na Copa do Mundo como treinadora. Em 2011, na Alemanha, ela chegou à final, mas sua equipe foi derrotada pelo Japão. Como jogadora, Sundhage conquistou o terceiro lugar no primeiro Mundial feminino, realizado em 1991 na China.

Confira a lista completa com as convocadas

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Luciana (Ferroviária) e Camila Rodrigues (Santos).

Defensoras: Antônia (Levante), Bruninha (Gotham FC), Tamires (Corinthians), Kathellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF) e Rafaelle (Arsenal).

Meio-campistas: Adriana (Orlando Pride), Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Andressa Alves (Roma), Luana (Corinthians) e Ana Vitória (Benfica).

Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (Kansas City Current), Geyse (Barcelona), Kerolin (North Carolina Courage), Nicole (Benfica), Gabi Nunes (Madri CFF) e Marta (Orlando Pride).

Suplentes: Tainara (Bayern de Munique), Aline (Ferroviária) e Angelina (OL Reign).