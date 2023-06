Em jogo ruim, Vasco vence o Cuiabá e respira no Brasileiro

O Vasco da Gama venceu o Cuiabá, na noite desta segunda-feira (26), por 1 a 0 no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio.

O Cruzmaltino entrou pressionado após uma sequência de resultados ruins e a demissão do treinador Maurício Barbieri. A partida, fraca tecnicamente, serviu para o Vasco reencontrar a vitória e a confiança, entretanto, não trouxe o bom futebol.

O primeiro tempo da partida foi a parte mais fraca do confronto. Nos 45 minutos iniciais, nenhuma chance clara de gol foi criada e faltou emoção.

No segundo tempo, quase uma repetição, mas dessa vez com gol. Aos 31 minutos, Jair converteu pênalti marcado pelo VAR e desafogou o clube carioca.

Ao fim da partida, apesar das 23 finalizações, apenas cinco foram em direção ao gol, sendo apenas duas do Vasco, o que mostra a pouca criatividade das equipes no jogo.

A vitória deixa o Vasco com 9 pontos ganhos, na 18° colocação. Já o Cuiabá segue com 12 pontos, na 16° posição, sendo o primeiro fora da zona de rebaixamento.