Vini Jr. pede adiamento de depoimento em caso de racismo

O jovem atacante Vini Jr., de 22 anos, solicitou o adiamento de seu depoimento marcado para esta terça-feira (27). O brasileiro deveria participar de uma videoconferência com a Justiça de Valência para tratar do caso de insultos racistas sofridos durante a partida contra o Valencia, em maio. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo".

Atualmente de férias em Miami, Vini Jr. expressou o desejo de depor em outra ocasião. No entanto, ainda não houve pronunciamento por parte da Justiça local em relação ao pedido de adiamento. Dois torcedores que foram denunciados já foram ouvidos, e um terceiro irá depor no dia 11 de julho. O depoimento de Vini Jr. é fundamental para esclarecer o caso de racismo que ocorreu no dia 21 de maio, durante a partida entre Valencia e Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol.

Nos depoimentos iniciais, um dos três torcedores identificados admitiu que foram proferidos insultos ofensivos direcionados ao jogador brasileiro, porém negou que tenham sido racistas. Em uma entrevista recente, o advogado de outro torcedor do Valencia afirmou que seu cliente foi denunciado por "estar coçando as axilas".

Vini Jr. enfrentou ao longo da última temporada várias manifestações racistas. No entanto, após a partida contra o Valencia, o jogador brasileiro passou a cobrar de forma mais enfática a atuação das autoridades espanholas, que agora estão agindo para buscar as devidas penalizações.