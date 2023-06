Itacoatiara Pro 2023 premia finalistas da etapa do Campeonato Brasileiro de Bodyboard

A 11ª edição do festival Itacoatiara Pro premiou neste domingo (25) os campeões da etapa do campeonato brasileiro de Bodyboard que aconteceu na Praia de Itacoatiara, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O título da categoria masculina ficou com o cearense Diego Gomes ao derrotar o baiano Gabriel Braga na final. No feminino, a grande campeã foi a capixaba Maylla Venturin que venceu a conterrânea Maíra Viana. Na categoria PCD (Pessoa Com Deficiência), o também capixaba Luan Alves ganhou a competição, deixando o paulista Vagner Andrade com o título de vice-campeão.

Foto: Tony D´Andrea

“Foram 17 dias de muita ação e adrenalina com o campeonato mundial de Bodyboard e o brasileiro da modalidade, que terminou hoje junto com as competições do circuito brasileiro de Downhill. Tivemos ainda nesta semana as provas especiais de Surf e Bodysurf que estreou na edição do Itacoatiara Pro deste ano, reunindo as principais feras e estrelas das modalidades”, ressaltou o diretor executivo do festival, Bill Aquino.

Em função das condições climáticas (ausência de vento) a etapa do circuito estadual de Vela, que também estava prevista para acontecer neste final de semana no âmbito do festival, teve que ser adiada.

Foto: Tony D´Andrea

“As competições de Vela deverão ser incluídas na agenda da segunda fase do festival prevista para o segundo semestre de 2023, junto com o Skate, Parapente, Canoa Havaiana, além dos grandes shows que complementam o festival de esportes e cultura aqui na cidade de Niterói”, disse Giuliano Lara, produtor e idealizador do Itacoatiara Pro.

Surf, Bodysurf e Mundial de Bodyboard

Na última quarta-feira, em um dia de sol e ondas potentes e tubulares de 1,5m a 2 metros de altura, a praia de Itacoatiara foi o cenário perfeito para a competição de surf do Itacoatiara Pro 2023 - festival de esportes de ação e cultura, que conta com o apoio da prefeitura de Niterói e da Secretaria de Esportes e Lazer do município. Lucas Silveira, carioca radicado em Florianópolis, foi o grande campeão do evento.

Foto: Tony D´Andrea

No dia 20, aconteceu o Itacoatiara Pro Bodysurf – competição de surfe de peito que reuniu a elite do esporte, inclusive o havaiano Mike Stewart – lenda do esporte e multicampeão da modalidade. O campeão da competição foi Yuri Martins, atleta profissional que atua também guarda-vidas do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro.

Entre os dias 9 e 18 de junho, também foi realizado o Itacoatiara Pro World Contest (Mundial de Bodyboard) que contou com a participação de atletas de mais de 20 países em busca de R$ 150 mil em premiações e pontuação para o ranking internacional da modalidade. O atleta chileno Rodrigo Silva ficou em primeiro lugar nesta etapa do mundial ao vencer o havaiano Tanner McDaniel, atual líder do ranking. Dividindo o 3⁰ lugar na competição ficaram os atletas Ethan Capdeville, da França, e Rodrigo Silva, também do Chile.

“É sempre muito gratificante poder sediar grandes eventos esportivos em nossa cidade já reconhecida pela vocação natural para os esportes ao ar livre. O Itacoatiara Pro impulsiona essa agenda de eventos esportivos tão importante para nós”, afirmou o prefeito de Niterói, Axel Grael.

Mais detalhes sobre as competições esportivas e os próximos eventos do festival Itacoatiara Pro 2023 no site itacoatiarapro.com.br e também nas redes sociais do festival (@itacoatiarapro).