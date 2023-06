Botafogo vence Palmeiras com gol de Tiquinho

Segue o líder! O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0 em pleno Allianz Parque, na tarde deste domingo (25). O gol foi marcado pelo centroavante Tiquinho, que já acumula 10 gols. Com a vitória, o time volta para casa com mais três pontos e “joga” o Palmeiras para a terceira colocação.

O único gol da partida foi feito, aos 27, pelo artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tiquinho Soares aproveitou uma bola mal afastada e chutou direto para o gol, deixando Weverton sem chances de defesa. O Palmeiras até teve algumas oportunidades de marcar, mas sem sucesso. Gustavo Gómez chegou a fazer um gol, aos 40, mas o VAR anulou por conta de um impedimento. A outra chance foi o pênalti desperdiçado por Raphael Veiga, marcado por uma falta cometida por Di Placido em 'Flaco' Lopez.

Na liderança do Brasileirão com 30 pontos, sete na frente do segundo colocado, o Grêmio, o Botafogo tem aproveitado as oportunidades e mostrado que não vai facilitar o trabalho para os adversários. Das 12 partidas que disputou até agora, ganhou 10 e perdeu duas. O time tem o melhor saldo de gols entre os 20 clubes, com 13 a seu favor.



Em boa fase e com boa folga no Brasil, o Botafogo agora se prepara para a próxima partida que irá disputar na Sul-Americana. Nesta quinta-feira (29), recebe em casa o Magallanes, do Chile, pela rodada decisiva da fase de grupos. Se ganhar, o Glorioso garante a sua vaga nas oitavas de final do torneio.