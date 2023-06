"Falta de ondas" adia etapa de Saquarema do Mundial de Surf

As baterias da etapa de Saquarema da Liga Mundial de Surfe (WSL) que aconteceriam neste domingo (25) foram canceladas por conta da "falta de ondas". É o segundo dia consecutivo que há adiamento na Rio Pro por conta das fracas condições para o surfe na Praia de Itaúna.

A competição deve retornar nesta segunda (26), às 8h45, se as condições do mar permitirem. A última bateria aconteceu na sexta-feira (23), quando ocorreu a primeira fase do torneio, e desde então os surfistas não voltaram a competir.

Os brasileiros João Chianca, Filipe Toledo, Yago Dora e Ítalo Ferreira já têm suas vagas garantidas nas oitavas de final. Porém Gabriel Medina, Caio Ibelli, Samuel Pupo, Jadson André e Tatiana Weston-Webb ainda precisam lutar para a próxima fase em uma repescagem.



O último campeão masculino da Liga Mundial de Surfe é o brasileiro Filipe Toledo, também vencedor em 2019 e 2018, últimos campeonatos antes do início da pandemia. Já a última campeã do torneio feminino é a americana Carissa Moore.