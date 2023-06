Anderson Silva deve fazer luta de despedida em 2024

O lutador Anderson Silva, também conhecido como "Spider", deve fazer uma luta de despedida no Japão em 2024. Sem lutar desde 2020, Anderson planeja retornar ao país em que começou sua carreira internacional para se despedir oficialmente do esporte.

"Estou negociando com o Japão uma possível última luta lá. Tem tudo a ver, foi onde comecei minha carreira internacional, então estou querendo que acabe lá. Pretendo ir ao Japão e conversar com as pessoas que estão interessadas em levar essa luta para lá e terminar a carreira no MMA", contou o lutador ao jornalista Guilherme Cruz, do podcast Trocação Franca.

Leia também

➣ Guerra do tráfico aterroriza moradores do Morro do Estado

➣ Polícia ouvirá criança que teria sido vítima de racismo por blogueiras de SG

Ele não tem pressa para resolver o assunto, mas deve começar a planejar a despedida do MMA após a participação em dois filmes.

Após deixar os ringues, Anderson Silva investiu na carreira como ator, e participou na última semana do lançamento do filme “Murder City”, onde interpretou “Angus”.