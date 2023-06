Após confusão, Vasco pode ficar 30 dias sem torcida

Depois de perder o confronto para o Goiás e o técnico, o Vasco pode perder também a presença de sua torcidas nas partidas realizadas nos próximos 30 dias. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pediu que o time receba um mês de punição até ser julgado pelas confusões causadas por seus torcedores nos arredores do Estádio São Januário após a partida da última quinta-feira (22/06).

O pedido deve ser analisado ainda nesta sexta (23/06). Caso aceito, os torcedores devem ficar de fora tanto dos jogos disputados pela equipe em casa quanto das partidas em que for visitante. Se o caso for julgado pelo STJD antes do fim desse período, a punição pode se estender por um número maior de partidas, dependendo da sentença emitida pelo Tribunal.

Leia também:



➢ Flamengo é goleado em São Paulo pelo Bragantino

➢ Botafogo vence Cuiabá e amplia liderança no Brasileirão

A pena solicitada pela Procuradoria é similar a que foi sofrida pelo Santos, que passou por episódio parecido após a derrota por 2 a 0 para o Corinthians. No caso do Vasco, a confusão começou depois do único gol da partida, marcado pelo volante Everton Morelli, do Goiás, aos 28 minutos do 2°tempo. Segundo a súmula do jogo, copos começaram a ser arremessados em direção ao banco de reservas cruz-maltino no momento do gol.

Após a partida, torcedores foram vistos tentando ultrapassar as barreiras de acesso ao campo, além de lançarem copos plásticos, latas de bebida, sinalizadores e bombas explosivas no gramado. Alguns veículos - inclusive o que faria o transporte dos árbitros -foram avariados pelos vascaínos.