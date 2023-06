Flamengo é goleado em São Paulo pelo Bragantino

Pela 11ª rodada do Brasileirão, o Flamengo foi derrotado pelo RB Bragantino por 4 a 0 na noite desta quinta-feira (22), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Equipe rubro-negra enfrenta o Santos no próximo domingo, na Vila Belmiro.

O jogo - A partida começou com as duas equipes se estudando bastante. O Bragantino, por jogar em casa, se mandava mais ao ataque, naquela tradicional pressão inicial. Já o Flamengo encontrava dificuldades para sair trocando passes no campo ofensivo devido a forte marcação exercida pelo time paulista.

Aos 34’, o time rubro-negro criou a primeira chance de gol. Thiago Maia lançou para Cebolinha na esquerda, que tocou na frente para Gerson cruzar na área. Pedro chegou batendo de primeira, mas a bola foi por cima da meta.Aos 40’, o Bragantino traduziu sua superioridade em gol e abriu o placar. Após escanteio, Eduardo subiu mais alto que a zaga rubro-negra e marcou de cabeça: 1 a 0.

Leia também

Goiás vence Vasco no Rio e agrava crise do rival

Botafogo vence Cuiabá e amplia liderança no Brasileirão

No início do segundo tempo, o Bragantino ampliou com Henry Mosquera, que acertou um belo chute de fora da área: 2 a 0. O Flamengo tentou responder e por muito pouco não marcou o primeiro. Thiago Maia fez bom desarme no meio-campo e tocou para Wesley na direita, que tocou para a entrada da área, Pedro fez o corta-luz e Arrascaeta bateu colocado. A bola triscou a trave antes de sair.



Aos 30’, o Bragantino marcou o terceiro gol com Alerrando, que aproveitou o cochilo da defesa rubro-negra para marcar o terceiro. Cinco minutos depois, o Massa Bruta fez o quarto com Henry Mosquera, que fez seu segundo gol e deu números finais à partida.

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (25) para enfrentar o Santos, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Brasileirão.