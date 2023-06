Botafogo vence Cuiabá e amplia liderança no Brasileirão

Segue o líder. em jogo muito disputado, o Botafogo venceu mais uma e se manteve na ponta no Campeonato Brasileiro. Na Arena Pantanal, nesta quinta-feira (22), a equipe visitou o Cuiabá e saiu vencedora, por 1 a 0, com gol de pênalti marcado pelo artilheiro Tiquinho Soares.

Apesar do resultado positivo do time carioca, o Cuiabá foi quem dominou o jogo e criou mais chances nos 90 minutos. Foram 23 finalizações do Dourado contra cinco do Glorioso.

Com a vitória sobre o Cuiabá, o Botafogo chegou a 27 pontos e aumentou para cinco a vantagem sobre o segundo colocado. O Palmeiras, vice-líder, tem 22 pontos.

O Cuiabá é o 16º na tabela, com 12 pontos, e está muito perto da zona do rebaixamento. O Goiás, o primeiro integrante do Z-4, tem apenas um ponto a menos.