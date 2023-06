Marinho rescinde com Flamengo e segue para o Fortaleza

Marinho acertou sua rescisão com o Flamengo durante reunião realizada no fim da tarde desta segunda-feira (19) em um hotel da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. A informação foi confirmada pela sua advogada, Mariju Maciel. Após diversas equipes brasileiras demonstraram interesse no jogador, o atacante fechou com o Fortaleza e segue para o Nordeste.

Mário Sérgio Santos Costa, o 'Marinho', deixa o time carioca recebendo uma indenização. Durante acordo considerado bom para ambas as partes, ficou combinado que, apesar do atacante não receber pelos seis meses de contrato que ainda teria com o Flamengo, ele sairá com verbas rescisórias previstas, férias proporcionais, 13º proporcional e FGTS (Fundo de Garantia) com multa de 20%. Já o clube receberá US$ 400 mil (pouco menos de R$ 2 milhões) na transação.

Leia mais:

➢ Vidal anuncia saída do Flamengo no final do ano

➢ Catarina B 13 leva a Taça das Comunidades em São Gonçalo

"Minha conduta dentro do clube fala por si só. Nunca cometi nada de errado. Sempre fui exemplar dentro do meu trabalho e é assim que é. A respeito disso eu errei, mas eu sei que a minha vida é isso. Eu nasci para jogar futebol e continuo em busca do meu sonho", disse o jogador em vídeo publicado nas ruas redes sociais na manhã desta terça-feira (20).



Marinho também aproveitou o pronunciamento para pedir desculpas por não ter viajado para o Chile com a equipe para a partida contra o Ñublense pela Libertadores, no dia 24 de maio. Na ocasião, o Flamengo empatou por 1 a 1.

"No treino da manhã eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Após isso, fui no departamento médico ser avaliado e pedi apenas um exame a respeito do que tinha acontecido. Ao passar do tempo eu não consegui fazer o exame no momento ali. O pessoal da comissão chegou e me chamou falando que eu tinha que viajar. Eu falei que não tinha exame, estava sentindo dor ainda e não tinha porque eu viajar com dor. E falei que não teria como viajar sem exame médico. Resumindo: uma atitude totalmente imatura e infantil da minha parte. Toda ação gera uma reação. Não quero me fazer de vítima", afirmou o atacante.

O atleta de 33 anos deixa a equipe com 60 partidas, seis gols, nove assistências e dois títulos conquistados durante sua passagem de 18 meses. Ele agora assinará contrato com o Fortaleza até 1º de janeiro de 2026, ou seja, por 2 anos e meio. Receberá um salário de R$ 500 mil por mês e luvas de R$ 5 milhões, ganhando mais de R$ 20 milhões no total.