Catarina B 13 leva a Taça das Comunidades em São Gonçalo

A Taça das Comunidades foi idealizada com o objetivo de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população - Foto: Divulgação/Fabio Guimarães

Após partida emocionante com muitos gols, a equipe Catarina B13 foi a grande campeã da 1ª edição da Taça das Comunidades de São Gonçalo de Futebol Society Adulto, torneio promovido pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Esporte e Lazer e da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

“O governo do Capitão Nelson entende a importância de realizar torneios que reúnam as comunidades e bairros da nossa cidade, por isso não foram poupados esforços para a realização desse campeonato, que foi um sucesso”, disse o vice-prefeito Sérgio Gevú que prestigiou a grande final.

A Taça das Comunidades foi idealizada com o objetivo de promover a harmonia entre as comunidades da cidade por meio de sua população, fomentando a cultura de paz, a valorização do cidadão, educação através do desporto, o espírito de equipe e a promoção da autoestima nos bairros gonçalenses, despertando no cidadão a consciência do seu papel comunitário. Ao todo, 32 equipes participaram do torneio

“A Taça das Comunidades foi um grande sucesso. Conseguimos levar para as comunidades esporte e momentos de lazer, atendendo ao pedido do prefeito Capitão Nelson que, desde o primeiro dia que estive à frente da pasta, solicitou a realização de projetos voltados para o público adulto. Es no segundo semestre desse anos vamos realizar o torneio para as mulheres que jogam futebol society”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Bruno Porto.

Antes do apito inicial do juiz, a criançada pôde aproveitar as atrações do projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg). A iniciativa, que já passou por mais de 50 bairros de São Gonçalo, oferece brincadeiras lúdicas, atividades esportivas e artísticas, oficinas de pintura e desenhos, pintura facial, aulas de dança, além de barraquinhas de algodão doce, cachorro quente e pipoca.

O jogo que definiu o grande campeão foi emocionante desde os primeiros minutos, com gol logo no início da partida do jogador do Mágico de Oz F.C. Mas, logo em seguida, começou a reação do Catarina B13, que ainda no primeiro tempo marcou cinco gols.

No segundo tempo da partida, o ritmo não caiu, e o goleiro do Catarina B13 fez belas defesas. A partida foi definida em 7 a 2 para o Catarina B13, que se consagrou como o grande campeão da 1ª Taça das Comunidades de São Gonçalo de Futebol Society Adulto. Em terceiro lugar ficou o time BQ 3 Campos Trindade.

“Muito importante contar com o apoio da Prefeitura para a realização desses torneios que são tão tradicionais nas comunidades de São Gonçalo. Espero que muitas edições sejam realizadas. Dentro da comunidade tem muitos talentos que vão muito além de futebol. Agradecemos por todo apoio e incentivo”, disse Jucilei da Silva, capitão do time vencedor.

O árbitro principal da partida foi Maicon Barcellos.

A grande final também contou com a presença do secretário de Governo e presidente da Faelsg, Fabio Araújo, do deputado federal Altineu Côrtes, e do vereador Lucas Muniz.

Equipes da Secretaria de Conservação deram apoio na organização e limpeza do evento.