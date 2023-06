Vidal anuncia saída do Flamengo no final do ano

O meio-campista chileno, Arturo Vidal, revelou que deixará o Flamengo no final do ano. O atleta, que jogou pouco mais de 10 minutos nos últimos cinco jogos do clube brasileiro, fez o anúncio nesta segunda-feira (12) enquanto estava no Chile para os amistosos da seleção nacional contra a República Dominicana e a Bolívia.

Quando questionado sobre a possibilidade de retornar ao seu antigo clube, o Colo Colo, onde ele se destacou no futebol, Vidal afirmou que ainda está incerto sobre seu destino em 2024, mas garantiu que não será no Flamengo.

"Tenho contrato até dezembro e não continuarei no Brasil. Seria maravilhoso voltar (ao Colo Colo), mas preciso avaliar a situação. Quero aproveitar o restante do meu contrato, ganhar os três campeonatos que faltam e depois veremos", disse o jogador de 36 anos.

Com 51 partidas, dois gols e dois títulos conquistados com o Flamengo (Copa do Brasil e Libertadores), Vidal expressou sua discordância com a decisão de mantê-lo no banco de reservas e prometeu um bom desempenho no próximo amistoso contra a República Dominicana.

"As pessoas podem pensar que não estou em boa forma, mas me sinto 100%. Não concordo com a decisão da comissão técnica, mas respeito. Temos 22 jogadores de boa qualidade. Eles sabem que quando sou titular, dou o meu máximo. Na sexta-feira, verão como estou", declarou Vidal. Quando questionado sobre o futuro, ele afirmou que só discutirá seu próximo clube após encerrar o vínculo com o Flamengo.

O jogador afirmou, ainda, que é desrespeitoso falar com outros clubes no momento, já que ainda tem contrato com o Flamengo. Segundo Vidal, essa é uma decisão que irá ser avaliada no fim do ano, quando seu contrato chega ao fim.