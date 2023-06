Guerra do tráfico aterroriza moradores do Morro do Estado

Troca de tiros assustou moradores do Morro do Estado durante a madrugada - Foto: Reprodução

Troca de tiros assustou moradores do Morro do Estado durante a madrugada - Foto: Reprodução

Uma violenta guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) assustou os moradores do Morro do Estado, no Centro de Niterói, durante a madrugada deste sábado. A troca de tiros entre os grupos criminosos provocou pânico na comunidade, deixando a população local sob ameaça.

Leia mais

➣ Operação fecha escolas no Salgueiro, em SG, pelo segundo dia seguido

➣ Adolescente é agredido por assaltantes em Niterói

Segundo relatos de moradores, nas redes sociais, os tiros começaram pouco depois das 00h e se intensificaram até 2h.

null Divulgação

Autor: Divulgação

O Morro do Estado, visto como local estratégico pelos traficantes por estar na região central da cidade, vive constantemente em guerra. As duas facções já trocaram o controle da comunidade por diversas vezes. Até o início desta nova disputa, o CV era quem tomava conta dos pontos de venda de drogas na localidade, assim como faz em todas as comunidades da cidade de Niterói. O TCP, antes 'expulso' da região, tenta voltar a atuar no município.

Apesar de todo confronto, ainda não há informações sobre mortos ou feridos durante a madrugada.

A Polícia Militar foi até o local na manhã desta sábado e apreendeu uma granada. O explosivo foi levado para a 76ªDP (Centro) para registro.

Em nota, a Polícia Militar informou que "policiais militares do 12ºBPM (Niterói) reforçam o policiamento na região da comunidade Morro do Estado, na área central do município de Niterói" e que "não houve confronto ou outro tipo de ocorrência envolvendo as equipes policiais."