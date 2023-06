Lei Seca flagra 675 motoristas alcoolizados no feriadão de Corpus Christi

A Operação Lei Seca intensificou as ações de fiscalização durante o feriadão de Corpus Christi. Foram realizadas 46 blitzes em diversos pontos do estado entre os dias 8 a 11 de junho, resultando na abordagem de mais de 4 mil condutores. Desses, 675 motoristas foram autuados e tiveram suas carteiras apreendidas por estarem alcoolizados. O índice de condutores dirigindo sob o efeito de álcool foi de 16,6%.

No município do Rio de Janeiro, o bairro da Ilha do Governador apresentou alto índice de 48,9%, enquanto Recreio dos Bandeirantes apresentou 46,7%, seguido de Irajá com 35,92% e Jacarepaguá com 32% dos motoristas pegos dirigindo embriagados. Na região Metropolitana, em Mesquita, o índice de motoristas alcoolizados chegou a 46,4%.

No Interior do Estado, no município de Paty de Alferes, ocorreram duas operações próximas das saídas onde ocorreu a Festa do Tomate. Na média, o índice de alcoolemia foi de 40,5%. Em Quissamã, na Rua Bento Francisco Ramos, o índice de condutores flagrados foi de 15,4%.