Câmara do Rio aprova concessão de título de cidadão carioca a Vinícius Jr

O nome de Vinícius Júnior voltou a aparecer na Câmara dos Vereadores, nesta quarta-feira (31). No plenário, houve a aprovação definitiva da concessão de título de cidadão carioca ao gonçalense. A homenagem tem como objetivo reconhecer a luta do jogador contra o racismo. Recentemente, o atacante do Real Madrid foi alvo de xingamentos racistas por parte de torcedores na Espanha, durante a partida contra o Valencia, pela La Liga.

O atleta também receberá uma moção de apoio dos parlamentares da Câmara. O presidente da Mesa Diretora, Carlo Caiado (PSD), um dos autores da proposta conjunta de membros da Casa, reforça a importância do reconhecimento ao jogador.

"O Vini Jr. é um grande atleta que nos orgulha por seu talento em campo e por sua postura de não aceitar e denunciar esse tipo de ataque. Estamos todos solidários em apoio a essa luta", disse Caiado.