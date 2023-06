Brasil e Espanha agendam amistoso especial em combate ao racismo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciaram, nesta segunda-feira (05/06), que disputarão um amistoso especial como parte de ações em combate ao racismo. O jogo terá o tema "Uma só pele" e acontecerá entre os dias 18 e 26 de março do ano que vem, em uma data que ainda será ajustada.

As duas confederações têm trabalhado juntas em ações para combater a discriminação no esporte depois que o craque brasileiro Vini Jr. foi hostilizado por torcedores espanhóis durante uma partida de um campeonato local, no mês passado. Ainda não foi definido em que estádio acontecerá a disputa, que marca a primeira "data Fifa" de 2024.

A RFEF não organiza o torneio onde o episódio racista contra Vinícius foi hostilizado; o jogo era parte do campeonato organizado pela entidade privada La Liga.

O amistoso será o primeiro confronto entre as duas seleções em mais de dez anos. Brasil e Espanha só jogaram juntas em nove ocasiões. A última aconteceu na Copa das Confederações de 2013, quando a equipe verde e amarela venceu os europeus por 3 a 0 no Maracanã.