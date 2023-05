Com vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, Botafogo assume liderança do Brasileirão

Fla tentou empatar no segundo tempo, mas Botafogo ampliou vantagem - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo assumiu a primeira posição do Campeonato Brasileiro, depois de vencer por 3 a 2 o clássico contra o Flamengo na tarde deste domingo (30/04). Mesmo com um 2° tempo um pouco conturbado, o "Glorioso" conseguiu garantir a vitória ao fim e chegou a 9 pontos no Campeonato.

O time chegou a ter alguma dificuldade para atacar durante os primeiros minutos de jogo, mas logo conseguiu avançar ofensivamente e marcou o primeiro gol aos 30 minutos do 1° tempo, com uma cobrança de pênalti do artilheiro Tiquinho Soares.

A vantagem aumentou por volta dos 50 minutos, já nos acréscimos do 1° tempo, com Danilo Barbosa, que aproveitou um escanteio cobrado pelo meia Eduardo para balançar as redes pela segunda vez na partida.

Mesmo na frente, o alvinegro retornou do intervalo com mais dificuldades que o rubro-negro, que teve boas chances de gol nos primeiro minutos do 2° tempo. Em seguida, o lateral Rafael e o técnico Luís Castro levaram cartões e foram expulsos da partida.



O Fla aproveitou o momento para marcar seu primeiro gol na partida, com Léo Pereira, aos 12 minutos. Só que alguns minutos depois, aos 25, Tiquinho voltou a ampliar o placar para o Botafogo em gol assistido por Tchê Tchê. Léo Pereira chegou a fazer o segundo do Flamengo, aos 42, mas já era tarde demais para o empate.

Agora, o Glorioso volta a jogar só na quinta-feira (04/05), em partida contra o LDU, de Quito, na terceira rodada da Copa Sul-Americana. O jogo acontece às 21h, no Estádio Nilton Santos, em Engenho de Dentro. Já o Flamengo tem novo compromisso na mesma data, só que na Argentina. O clube rubro-negro vai ao Estádio Presidente Juan Domingo Perón, em Buenos Aires, para disputar terceira rodada da Libertadores contra o Racing, às 19h.