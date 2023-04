Fla 'espanta' a má fase, goleia Maringá e segue vivo na Copa do Brasil

Após um início de temporada negativo, com a perda seguida de títulos disputados, o Flamengo demonstra estar em direção a dias melhores. Sem dificuldades, A equipe não deu chances ao Maringá e aplicou uma 'sonora' goleada por 8 a 2, nesta quarta-feira (26), no estádio do Maracanã.

O Rubro-Negro entrou em campo com desvantagem, depois de perder por 2 a 0 para a equipe paranaense no jogo de ida. Mas, em sua casa, ditou o ritmo desde os primeiros momentos, igualou o placar agregado cedo e teve tranquilidade para construir a goleada. Só o atacante Pedro marcou quatro vezes, Gabriel, Gerson, Cebolinha e Thiago Maia completaram o resultado. Fabrício Bruno (contra) e Bruno Lopes fizeram os gols do Maringá.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, para disputar o clássico com o Botafogo, no Maracanã, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. A CBF ainda irá realizar o sorteio que vai definir os confrontos da próxima fase da Copa do Brasil.